НАТО готова к диалогу с Россией

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Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес сообщил, что новое заседание Совета Россия — НАТО пройдёт уже в скором времени. Сроки созыва Совета ещё уточняются.

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО в том числе по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил он ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времён окончания холодной войны». Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что политика главы РФ оправдывает существование альянса и делает США опорой для многих стран. Такие заявления Петреус сделал на конференции Raisina Dialogue в Индии. Он также призвал жителей всех стран следить за аккаунтом президента США Дональда Трампа в Twitter. По его мнению, эти сообщения в микроблоге являются «нефильтрованными выражениями командующего и руководителя всё ещё великой мировой сверхдержавы».