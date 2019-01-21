Рыбка с политическим окрасом

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Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич)

Отечественные либералы внезапно нашли ещё одну родственную душу

Временно свободную нишу Жанны д’Арк, преследуемой кровавым режимом, вполне может занять выдворенная из Таиланда Настя Рыбка. В миру — Вашукевич. Стараниями юмориста Шендеровича, а заодно и Ксении Собчак звезда эскорта вполне может подняться до уровня Анджелы Дэвис или, на худой конец, Надежды Савченко.

Тем более на примере украинской лётчицы было наглядно продемонстрировано, что политической узницей с широкой поддержкой прогрессивной общественности она числилась только будучи в российской тюрьме. Стоило ей переехать в родное незалежное узилище, как привлекательность ее персоны резко померкла. С Рыбкой всё наоборот. Её пребывание в таиландских застенках по обвинению в пропаганде проституции рукопожатную общественность волновало мало. Даже Алексей Навальный, во многом раскрутивший её историю в стиле Оноре де Бальзака, будучи на таиландском курорте, не нашел времени провести, например, одиночный пикет в её поддержку.

Но стоило ей ступить на московскую землю и получить шанс сравнить условия заключения в Таиланде и России, как тут же по поводу её поруганной опричниками режима чести как гражданки возбудились традиционные провидцы скорого падения империи. Недаром утверждают, что лозунг Всемирного конгресса проституток выглядел так: «Хорошим девушкам рады на небесах, плохим — где угодно». Включая, как выясняется, и нашу либеральную политтусовку. Антон Кардашов/АГН «Москва»

Теперь новые добровольные адвокаты Рыбки не просто утверждают, что она жертва политических репрессий, но и призывают того же Навального, как честного человека, поднять знамя борьбы за её освобождение. Главный оппозиционер действительно своим размещенным в YouTube фильмом «Олигархи, яхты, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника» наделал немало шума и набрал прилично медийных очков. Фактически он ловко использовал девушку. Поскольку его расследование, базировавшееся на съемках, сделанных самой дамой полусвета на яхте, на которой Рыбка путешествовала в компании олигарха Олега Дерипаски и тогдашнего вице-премьера Сергея Приходько, и на ее книге, наделало немало шума. И было процитировано в СМИ многих стран мира, включая крупнейшие газеты США.

Так скромная труженица секс-эскорта мгновенно стала звездой соцсетей. Считается, что её мелодраматическая история вызвала куда более широкий резонанс, чем даже выдвижение в кандидаты в президенты Ксении Собчак. В некотором смысле Рыбка прогремела даже помимо своей воли. Впервые со времён грехопадения человека, «похожего на генерального прокурора», у нас заговорили о редкой разновидности взятки — сексуальной.

Другое дело, что позже, уже в Таиланде, сама Рыбка немного заигралась, переоценив собственную наработанную харизму и информированность. Во всяком случае, её призыв к американской администрации вызволить её из восточных застенков в обмен на некие сенсационные сведения о связях российских олигархов с заокеанскими политиками, доверия в США не вызвали. Или там сочли, что хватит откровений местных проституток по поводу их связи с Дональдом Трампом.

Словом, в Таиланде Рыбка была никому не интересна. Другое дело, когда она оказалась в пределах шаговой доступности. Здесь её фигура уже подернута романтическим флёром неравного и отчаянного «бодания тёлки с дубом». Противостояния системе и её ярким представителям бизнеса и чиновничества. Понятно, что у нас традиционно от классической проституции до проституции политической всего один шаг. Иногда надо просто перейти на другую сторону улицы. Но вот чтобы два этих понятия наложились друг на друга, такого у нас, пожалуй, ещё не было. Впрочем, к этой политической категории в разные эпохи относили множество ярких личностей. И списки и так постоянно расширяются.