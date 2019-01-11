НАСА уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина

https://news.ru/storage/news/4f632c26dc265fe941ff057134f65181/727f004b-fef0-48b0-aab8-cf8bac4701ca_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Роскосмос получил официальное уведомление от НАСА об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США.

«Уведомление пришло в форме письма от администратора НАСА Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — сказали РИА Новости в российской госкорпорации.

Там отметили, что возможные время и место встречи (Розозина и Брайденстайна) определены, но «дальнейшие переговоры у нас продолжатся».

Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что ему пришлось отменить приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, которые выступили против приезда главы Роскосмоса в США.

Сам Дмитрий Рогозин сравнил это решение с американским сериалом, писал News.ru.