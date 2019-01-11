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НАСА уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина

Дмитрий Рогозин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

политика [ версия для печати ]

Роскосмос получил официальное уведомление от НАСА об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США.

«Уведомление пришло в форме письма от администратора НАСА Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — сказали РИА Новости в российской госкорпорации.

Там отметили, что возможные время и место встречи (Розозина и Брайденстайна) определены, но «дальнейшие переговоры у нас продолжатся».

Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что ему пришлось отменить приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, которые выступили против приезда главы Роскосмоса в США.

Сам Дмитрий Рогозин сравнил это решение с американским сериалом, писал News.ru.


#сша #роскосмос #Рогозин
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