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Нарышкин подтвердил слова Лаврова о провокации в Крыму

Сергей Нарышкин kremlin.ru

Сергей Нарышкин

политика [ версия для печати ]

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает данными о готовящейся Киевом провокации на границе с Крымом. Таким образом, силовик подтвердил информацию, обнародованную главой МИДа Сергеем Лавровым.

Нарышкин отметил, что заявления дипломата «имеют под собой основания», сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена. 


#лавров #крым #провокация #Нарышкин
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