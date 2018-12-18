Нарышкин подтвердил слова Лаврова о провокации в Крыму

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает данными о готовящейся Киевом провокации на границе с Крымом. Таким образом, силовик подтвердил информацию, обнародованную главой МИДа Сергеем Лавровым.
Нарышкин отметил, что заявления дипломата «имеют под собой основания», сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена.