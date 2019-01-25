Наёмники из ЧВК Вагнера отправились в Венесуэлу

https://news.ru/storage/news/0d27f0c2545587e4e7d7dde7436896a9/ad5fd9ea-82d9-438f-b9ea-691355a43e00_850.jpg Rayner Pena/Global Look Press

Российские наёмники из так называемой ЧВК Вагнера отправились в Венесуэлу, чтобы поддержать избранного президента страны Николаса Мадуро.

Разные источники Reuters сообщили, что некоторые бойцы ЧВК прилетели в страну в течение последней недели, а часть — после президентских выборов в мае 2018 года.

Близкий к ЧВК председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев в разговоре с изданием оценил численность российского контингента в Венесуэле в 400 человек. По его словам, бойцам поставили задачу защитить Мадуро от любых попыток оппозиции задержать его.

Reuters пишет, ссылаясь на сайты по отслеживанию самолетов, что недавно в Гаване (Куба. — Ред.) приземлился ИЛ-96, принадлежащий администрации президента.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не обладает сведениями о российских наёмниках. Официальные лица Венесуэлы не прокомментировали информацию агентства.

Ранее Мадуро напомнил дипломатам США о сроке, в который они должны покинуть страну.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро. Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство в дела другого государства — это грубое нарушение международного права. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ.