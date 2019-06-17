С округом № 43 (Арбат, Хамовники), видимо, не соскучишься. Не успела затравленная Нюта Федермессер заявить об отказе от своего участия в выборах в Мосгордуму, как в том же округе решил баллотироваться бывший игрок сборной России по футболу, бомбардир многих российских и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин. Зарегистрировался он, как ныне водится, в качестве независимого кандидата.

Ясно, что к нему Навальный с призывом не мешать «порядочным кандидатам» обращаться не будет. Бесполезно. К тому же более аполитичного кандидата и представить трудно. В футбольной карьере Дмитрия были разные повороты и перепады. В частности, тренеры иногда жаловались, что их воспитанник чересчур увлекается многими, отнюдь не футбольными материями вроде езды на мотоцикле или романов с известными эстрадными певицами. А потому время от времени наставники радостно сообщали болельщикам, что, наконец, Димитрий Булыкин увлёкся главным — футболом.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

В анналы мемов вошло восклицание тренера Юрия Павловича Сёмина, который, выпуская Булыкина на замену, напутствовал его: «Варежки-то сними!» Играли, понятное дело, в ноябре, и варежки были неотъемлемым аксессуаром для сохранения мышц в тепле. Вот только играть в них было не слишком ловко. Словом, футболист Булыкин так и не стал суперзвездой, хотя поиграл даже в голландском «Аяксе», но память о себе как о крепком, хотя и не всегда дисциплинированном игроке оставил.

Есть ли у Булыкина шансы выиграть в таком специфическом интеллигентском округе? На первый взгляд, никаких. Недаром на местных избирателей в надежде на их естественное фрондерство и нацелился Алексей Навальный со своей подопечной Любовью Соболь. Считается, что округа № 43 и 45 — гнёзда интеллигенции, которая постоянно вне зависимости от характера власти и экономической формации держит заветный кукиш в кармане. Где уж ей доверить своё представительство в городском парламенте центрфорварду.

Но, с другой стороны, давно известно, что часть нашей публики, даже самой изощрённой, голосует, что называется, по приколу. Собственно, карьера Владимира Вольфовича и была построена на таком феномене избирательного сознания. И кто даст гарантию, что часть избирателей Арбата и Хамовников, среди которых, думаю, немало футбольных болельщиков, будучи раздражённой постоянной склокой вокруг их округа, не предпочтёт сделать символический жест и отдать голоса футболисту.

В конце концов, и Булыкин вполне может вмешаться в распределение настроений и голосов избирателей. А раз так, интересно, разразится ли по такому возможному поводу Навальный каким-нибудь своим обращением? Кстати, Дмитрий может в стиле своих либеральных оппонентов сослаться и на свой западный опыт игры и жизни и представить себя носителем тех самых нетленных ценностей свободы. И кто ему посмеет возразить?