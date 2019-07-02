https://static.news.ru/photo/64b1e56a-9cad-11e9-a761-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министерству иностранных дел и Верховной раде необходимо согласованно действовать в ситуации с восстановлением прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член украинской делегации Борислав Береза.

По его словам, в самый неподходящий момент «произошла раскоординация в действиях правительства, парламента и президента», передаёт ТАСС .

Береза отметил, что в Комитете министров Совета Европы не оказалось главы МИД Павла Климкина, который «проигнорировал все приглашения» делегации и уклонился от встречи с её членами. В дальнейшем «откровенно проигнорировал просьбу» депутатов о личном разговоре и глава государства.

В Раде также призвали к «оперативной реакции парламента, президента и министерства иностранных дел».

26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.