Для личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке выделено полтора часа.
По данным пресс-службы правительства США, именно столько времени на эти переговоры отведено в рабочем графике Трампа. Встреча начнётся в 14:00 (08:00 мск). Следующим пунктом в расписании американского лидера стоят переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Их старт запланирован на 15:30 (09:30 мск), передаёт
Встреча Путина и Трампа состоится 28 июня. На следующий день, 29 июня, президент США встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ранее News.ru писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии старта саммита G20 в японском городе Осака прокомментировал предстоящую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.