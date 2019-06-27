https://static.news.ru/photo/e83a7898-98f2-11e9-9057-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Jingqiang/Global Look Press

Для личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке выделено полтора часа.

По данным пресс-службы правительства США, именно столько времени на эти переговоры отведено в рабочем графике Трампа. Встреча начнётся в 14:00 (08:00 мск). Следующим пунктом в расписании американского лидера стоят переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Их старт запланирован на 15:30 (09:30 мск), передаёт ТАСС .

Встреча Путина и Трампа состоится 28 июня. На следующий день, 29 июня, президент США встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее News.ru писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии старта саммита G20 в японском городе Осака прокомментировал предстоящую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.