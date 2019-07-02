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Эксперимент по проведению электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы состоится, несмотря на обнаружение слабостей в его системе при тестировании. Об этом заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Спикер Мосгордумы в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что не знает случаев обвала сайта mos.ru, на котором пройдёт эксперимент по электронному голосованию. Специалисты, отвечающие за функционирование системы безопасности, гарантировали корректную...