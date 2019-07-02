Президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство РФ в упрощённом порядке. При необходимости ведомство должно внести предложения о предоставлении дополнительных преференций ряду граждан.
Речь идёт о жителях Украины, желающих приобрести паспорт Российской Федерации. Доложить о проделанной работы полицейские должны до 1 августа 2019 года, сообщается на
Ранее News.ru писал, что свыше 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Это бывшие студенты Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.