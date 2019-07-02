Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство РФ в упрощённом порядке. При необходимости ведомство должно внести предложения о предоставлении дополнительных преференций ряду граждан.

Речь идёт о жителях Украины, желающих приобрести паспорт Российской Федерации. Доложить о проделанной работы полицейские должны до 1 августа 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что свыше 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Это бывшие студенты Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

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