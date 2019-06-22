https://static.news.ru/photo/562e969c-950e-11e9-89de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция Петербурга организовала проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице.

По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

МВД уверяет, что проводит «необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента». При этом в ведомстве подчеркнули, что «делать выводы пока преждевременно».

Как писал News.ru, 21 июня сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова с помощью баз персональных данных жителей города. Соответствующее видео обнародовано на канале местного штаба оппозиционера Алексея Навального в YouTube.

Активисты отмечают, что в действиях нарушителей имеется состав статьи УК «Фальсификация избирательных документов». В связи с этим оппозиционеры обратились с жалобой в СК.