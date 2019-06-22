МВД начало проверку после публикации видео с подписями за Беглова
Антон Касс
19:46, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/562e969c-950e-11e9-89de-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Полиция Петербурга организовала проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице.
По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
МВД уверяет, что проводит «необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента». При этом в ведомстве подчеркнули, что «делать выводы пока преждевременно».
Как писал News.ru, 21 июня сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова с помощью баз персональных данных жителей города. Соответствующее видео обнародовано на канале местного штаба оппозиционера Алексея Навального в YouTube.
Активисты отмечают, что в действиях нарушителей имеется состав статьи УК «Фальсификация избирательных документов». В связи с этим оппозиционеры обратились с жалобой в СК.