https://static.news.ru/photo/b3f240f4-a7e1-11e9-bd54-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Троицкий Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации музыканту Сергею «Пауку» Троицкому в регистрации на выборы в Московскую городскую думу.

Ранее исполнитель заявил, что в случае отказа в регистрации его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение.

Как сообщал News.ru, 14 июля девять кандидатов получили отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.

Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего на них выдвинулись 426 человек. Окончательные решения по кандидатам примут окружные избирательные комиссии.