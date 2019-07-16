Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации музыканту Сергею «Пауку» Троицкому в регистрации на выборы в Московскую городскую думу.
Ранее исполнитель заявил, что в случае отказа в регистрации его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение.
Как сообщал News.ru, 14 июля девять кандидатов получили отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.
Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего на них выдвинулись 426 человек. Окончательные решения по кандидатам примут окружные избирательные комиссии.