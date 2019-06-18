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Госдума во вторник, 18 июня, приняла закон о приостановлении действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Закон поддержали профильный комитет по международным делам, а также два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне, передаёт Пятый канал. Совет Федерации, в свою очередь, рассмотрит и поддержит постановление на заседании,...