Документ, который законодательно разграничит ветхое и аварийное жильё, а также определит механизмы его расселения, должен быть принят до конца 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.
По словам политика, необходим постоянно действующий механизм, который позволит поднять долю расселяемого фонда выше доли выводимого из эксплуатации жилья. Он уточнил, что соответствующий законопроект вызывает серьёзную дискуссию, передаёт
Ранее News.ru писал, что флешмоб в защиту старинной деревянной архитектуры Томска запустили жители сибирского города. Для этого градозащитники призывают делать селфи на фоне старого дома или опубликовать фото деревянного здания в соцсетях с хештегом #OldTownСhallenge.