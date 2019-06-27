Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге могут отменить.

Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить, — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее несколько оппозиционных кандидатов сообщили, что не могут попасть в избирательные комиссии, чтобы подать документы. В Петербурге сейчас работают представители ЦИК.

Как писал News.ru, заместителя главы штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу. Она стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.

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