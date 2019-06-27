https://static.news.ru/photo/096df9d8-98ec-11e9-98d8-fa163e074e61_1024.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге могут отменить.

Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить, — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге отменят. Как она рассказала "Эху Москвы в СПб": “Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить”. — Эхо Москвы в Петербурге (@echomsk78) 27 июня 2019 г.

Ранее несколько оппозиционных кандидатов сообщили, что не могут попасть в избирательные комиссии, чтобы подать документы. В Петербурге сейчас работают представители ЦИК.

Как писал News.ru, заместителя главы штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу. Она стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.