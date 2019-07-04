https://static.news.ru/photo/77865d08-9e54-11e9-b874-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

Перу направила Москве приглашение на конференцию по Венесуэле, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, мероприятие состоится в Лиме 6 августа.

Сейчас это приглашение анализируется с точки зрения того, насколько идеи этой конференции сопрягаются с задачей поощрения внутривенесуэльского диалога для достижения согласия между венесуэльскими сторонами — правительства и оппозиции, — отметил он.

Щетинин подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа по продвижению переговоров между гражданами Венесуэлы, которые помогли бы им решить свои проблемы.

В связи с этим, добавил директор департамента, задача внешних государств состоит в поощрении и помощи этому диалогу.

С этой точки зрения мы и будем анализировать идею конференции в Лиме, — уточнил он в комментарии РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что американские граждане не могут рассчитывать на защиту их интересов в Венесуэле. Это связано с отсутствием в стране дипломатической миссии США, которая взяла бы на себя такую задачу.