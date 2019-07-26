https://static.news.ru/photo/ebdd0ce8-af79-11e9-800c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге «За честные выборы» 27 июля. На акцию призывают прийти незарегистрированные, якобы из-за брака в подписях, кандидаты в Мосгордуму.

Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В числе организаторов надзорное ведомство приводит Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В прокуратуре подчёркивают, что их уже предупреждали о недопустимости несогласованных акций.

Однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование, – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокурором Центрального административного округа Москвы им повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы проводят акции с требованием допустить их к выборам с середины июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» и начал допрос участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов.

Ночью 24 июля у нескольких выдвигавшихся оппозиционеров прошли обыски. А основателя ФБК Алексея Навального арестовали за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия на 30 суток.

Как писал News.ru, оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые властями с выборов якобы из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, которые требуют считать их подписи действительными. Заявления состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращения.