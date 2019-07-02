89% жителей Москвы заявили, что не испытывают интереса к назначенным на 8 сентября 2019 года выборам в Мосгордуму. При этом только 28% горожан обратили внимание на то, что кандидаты начали собирать подписи для своего выдвижения.
Свои данные для этих целей готовы оставить 7% избирателей, свидетельствуют результаты
На избирательные участки хотят прийти 44% москвичей (28% точно пойдут, а 16% — скорее пойдут). Ещё 29% респондентов не определились со своим решением.
Ранее News.ru писал, что полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму. В правоохранительные органы поступила информация от собственника из дома на Шелепихинской набережной, что в его квартире посторонние.