https://static.news.ru/photo/2fa582c0-9cbf-11e9-bfef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

89% жителей Москвы заявили, что не испытывают интереса к назначенным на 8 сентября 2019 года выборам в Мосгордуму. При этом только 28% горожан обратили внимание на то, что кандидаты начали собирать подписи для своего выдвижения.

Свои данные для этих целей готовы оставить 7% избирателей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Поддержка большинства из них (29%) направлена на провластных политиков, в пользу представителя парламентской партии поставить подпись готовы 18%, а оппозиционного кандидата — 6%.

На избирательные участки хотят прийти 44% москвичей (28% точно пойдут, а 16% — скорее пойдут). Ещё 29% респондентов не определились со своим решением.

Ранее News.ru писал, что полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму. В правоохранительные органы поступила информация от собственника из дома на Шелепихинской набережной, что в его квартире посторонние.