https://static.news.ru/photo/086dde90-b467-11e9-a02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

МИД России выдал визы семи преподавателям Англо-американской школы в Москве, которым ранее было отказано в этом. Об этом родителям учеников проинформировала директор учебного заведения Ронда Норрис.

Визы, выданные семи педагогам, позволят продолжить обучение зачисленных учеников. Однако, из-за того, что остальных 23 сотрудников до сих пор не впустили в Россию, в школе не могут разрешить зачислить еще 50 новых учащихся, передаёт Bloomberg .

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «прогресс достигнут на основе взаимных шагов», и Москва выступает за полное урегулирование ситуации.

В публикации отмечается, что решение по выдаче виз было принято через день после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как писал News.ru, в июне российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. В российском МИДе эмоционально отреагировали на эту новость, которая впервые появилась в газете The News York Times, заявив, что это некая «манипуляция».

Посольство США назвало решение Москвы политически мотивированным.