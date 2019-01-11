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Москва сомневается в истинном уходе США из Сирии

Ammar Safarjalani/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

МИД РФ не уверен в том, что США действительно выведут войска из Сирии. Комментируя это намерение Вашингтона, официальный представитель МИДа Мария Захарова сослалась на реплики из фильма «Ирония судьбы».

«На сегодняшний момент складывается ощущение, что уходят так, что ищут повод, как говорится в одном нашем всеми любимом фильме, чтобы остаться», — заявила она на брифинге.

К таким выводам министерство пришло на основе твитов президента США Дональда Трампа и комментариям к ним. Честность намерений Штаты смогут подтвердить, лишь предоставив мировой общественности стратегию вывода войск из Сирии, включая временные рамки, считают в МИДе.

Как сообщал News.ru, Турция планировала координировать уход американцев из Сирии. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не позволит выводом войск США предоставить террористическим организациям ту или иную возможность. Ранее Турция обратилась к Соединённым Штатам с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.


#сша #сирия #МИД #Захарова #выводвойск
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