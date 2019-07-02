https://static.news.ru/photo/52b1e10a-9cba-11e9-b1ca-fa163e074e61_1024.jpg Заседание МАГАТЭ по Ирану Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Россия призывает Иран сохранять выдержку в ситуации с ядерной сделкой и соблюдать основные положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также порекомендовал европейским странам выполнить свои обязательства, касающиеся механизма расчётов с Ираном INSTEX, и тем самым обеспечить Тегерану те права, которые ему принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН, передаёт ТАСС .

Лавров отметил, что превышение Ираном лимита по запасам низкообогащенного урана является следствием санкций США, которые запрещают покупать у Исламской Республики излишки урана.

Министр пояснил, что Иран добровольно согласился соблюдать ограничения на запасы урана и тяжёлой воды в рамках СВПД. Излишки Тегеран имел право продавать, что и делал до принятия Вашингтоном нового пакета санкций. США, введя ограничения, запретили странам-членам ООН выполнять резолюцию Совбеза, которой был одобрен СВПД.

Нужно видеть всю полноту картины, а не просто концентрироваться на том, что сегодня сделал Иран, — цитирует Лаврова РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, власти Ирана не считают увеличение запасов низкообогащённого урана нарушением СВПД. Они будут сокращены до установленных пределов, когда Европа начнёт выполнять свои обязательства по ядерной сделке.