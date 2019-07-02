Москва призвала Тегеран придерживаться договорённости с МАГАТЭ
Сергей Попов
14:05, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/52b1e10a-9cba-11e9-b1ca-fa163e074e61_1024.jpgЗаседание МАГАТЭ по Ирану Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press
Россия призывает Иран сохранять выдержку в ситуации с ядерной сделкой и соблюдать основные положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также порекомендовал европейским странам выполнить свои обязательства, касающиеся механизма расчётов с Ираном INSTEX, и тем самым обеспечить Тегерану те права, которые ему принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН, передаёт ТАСС.
Лавров отметил, что превышение Ираном лимита по запасам низкообогащенного урана является следствием санкций США, которые запрещают покупать у Исламской Республики излишки урана.
Министр пояснил, что Иран добровольно согласился соблюдать ограничения на запасы урана и тяжёлой воды в рамках СВПД. Излишки Тегеран имел право продавать, что и делал до принятия Вашингтоном нового пакета санкций. США, введя ограничения, запретили странам-членам ООН выполнять резолюцию Совбеза, которой был одобрен СВПД.
Нужно видеть всю полноту картины, а не просто концентрироваться на том, что сегодня сделал Иран, — цитирует Лаврова РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, власти Ирана не считают увеличение запасов низкообогащённого урана нарушением СВПД. Они будут сокращены до установленных пределов, когда Европа начнёт выполнять свои обязательства по ядерной сделке.