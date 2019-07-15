В понедельник, 15 июля, в Москве гостили парламентарии из Тбилиси. Встреча представителей фракции грузинского парламента «Альянс патриотов Грузии» и членов комитета Госдумы по делам СНГ проходила на Охотном ряду в закрытом режиме. Но после завершения переговоров гости не стали избегать журналистов. Ответили грузинские парламентарии и на вопросы News.ru.

Главным итогом встречи в стенах ГД, по сути, стало заявление главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. Он сообщил, что Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти.

Не исключая в перспективе и тех мер, которые мы вместе с нашими коллегами из «Альянса патриотов» обсуждали до недавнего времени. Но делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти, — уточнил Калашников.

Впрочем, собравшихся журналистов в этот момент явно куда больше интересовало то, что ответили российским депутатам «в закрытом режиме» грузинские парламентарии. Отмалчиваться гости не собирались. Говорили в присутствии журналистов немного, но всё по делу. Без излишних эмоций и никому не нужных «перетягиваний одеял».

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Нападение, провокация против российского депутата Гаврилова и хамская выходка журналиста телеканала «Рустави 2» — это всё звенья одной цепи. Это всё провокации, направленные на обострение отношений между Грузией и Россией. Мы в очередной раз называем эти деструктивные силы — это «Национальное движение» Саакашвили, (Гига) Бокерия. Для них очередной конфликт между Россией и Грузией — средство сохраниться в политике, доказать свою нужность своим зарубежным спонсорам. Георгий Ломия грузинский депутат

По его словам, многие в Грузии, конечно, хотели бы, чтобы данная встреча в Москве проходила на более позитивном фоне. Тем не менее Ломия надеется, что сторонам в итоге всё же удастся в конструктивном ключе найти выход из кризисной ситуации.

Деструктивные силы в Грузии ещё раз попытались сделать всё, чтобы свести на нет все те усилия, которые последние три года мы налаживали. Сделали всё, чтобы свернуть отношения между Грузией и Россией, — подчеркнул он.

Однако народ Грузии, подытожил грузинский депутат, «не принимает изощрённых методов, оскорбляющих человеческое достоинство, которые используют деструктивные силы».

Гости также особо подчеркнули, что благодарны президенту РФ Владимиру Путину, не поддавшемуся на последнюю провокацию грузинского тележурналиста. Ведь благодаря решению российского президента граждане Грузии не попали под предложенные Госдумой санкции. Но даже имеющиеся ограничения, в частности на авиасообщение, стали серьёзным ограничением для населения, подтвердили, отвечая на вопрос News.ru, грузинские парламентарии.

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Этот визит в Москву — первый после недавнего инцидента в парламенте страны, когда грузинские депутаты изгнали из зала заседаний представителя Госдумы Сергея Гаврилова, приехавшего по официальному приглашению в качестве международного чиновника, президента Межпарламентской ассамблеи православия. Последовали многодневные акции протеста в Тбилиси, столкновения с полицией. Москва в ответ ввела запрет на прямое воздушное сообщение между Россией и Грузией, беспокоясь о безопасности российских туристов.

И почти сразу — ещё один удар по двусторонним отношениям. Телеканал «Рустави 2» пустил в прямой эфир крайне хамскую точку зрения одного из грузинских журналистов.

Вы знаете, у нас тяжёлое социально-экономическое положение в Грузии, но в последние годы серьёзно развился туристический бизнес. В первую очередь приезжали российские граждане. В прошлом году их было 1 миллион 400 тысяч. Это очень много для Грузии. Я надеюсь, туристы вернутся. А наш приезд напомнит руководству России, что вводить санкции против Грузии — это вводить санкции против рядовых граждан и в принципе идти на поводу у тех сил, которые устроили эти провокации. Ада Маршания член грузинской делегации

И ещё одной темой переговоров в Москве стал военный нейтралитет и внеблоковый статус Грузии.

Мы проинформировали российских коллег о предлагаемой нами концепции «военного неприсоединения», которую мы продвигаем, — сообщил Ломия.