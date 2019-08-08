В четверг, 8 августа, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на несколько часов отложил в сторону исполнение своих прямых служебных обязанностей и углубился в историю. Он провел первое заседание оргкомитета международного конкурса методических разработок «Уроки Победы». Глава СВР, а по совместительству еще и председатель Российского исторического общества, не стал «точить лясы». Нарышкин чётко обозначил и то, чего «мы не хотим», и то, о чем «нужно помнить».

Наверное, многим покажется странным, что именно директор СВР ведет подобные «уроки». Будто у него других куда более важных дел мало? Противостояние с Джеймсами Бондами по всему миру ведь никто не отменял. И все же на заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок Нарышкин явно чувствовал себя в своей тарелке. Он и не скрывал, что давно открыт новый «исторический фронт». Кем именно открыт, точно не известно, но «недруги», очевидно, одерживают в последнее время одну победу за другой. Пока одерживают. Тут-то и пригодились профессиональные навыки г-на Нарышкина.

О том, что американцы последние лет так тридцать (а, быть может, и дольше) активно пытаются переписать мировую историю с учётом своих национальных интересов, в России твердят регулярно и всё более активно. Победив в «холодной войне», в Вашингтоне тут же принялись приписывать себе викторию и во Второй мировой. Делают американцы это, к слову, качественно и вполне методично. Подключили Голливуд, задействовали все имеющиеся у них политические, дипломатические и даже экономические рычаги. Тем более, что этих рычагов у США всё ещё хоть отбавляй.

Советские войска на центральных улицах Берлина Global Look Press

Рядовые американцы давно и без тени сомнения уверены в том, что именно их армия разгромила фашизм. О «восточном фронте» мало кто в США вообще слышал. В школах об этом почти не рассказывают. Им явно как-то не прилично вспоминать, что подключились к освобождению Европы от фашизма практически в последний момент. Вбежали в уходящий поезд. И то лишь тогда, когда реально испугались, что советская армия не остановится в Берлине и решит дойти до Ла-Манша.

Да и о других своих «приключениях» американцы предпочитают помалкивать. Например, о массовом истреблении местного населения в Северной Америке во время заселения территорий первыми мигрантами из Европы. Другой пример — уничтожение японских городов Хиросимы и Нагасаки американскими ядерными бомбами в августе 1945 года. Впрочем, какой народ любит вспоминать свои преступления без наказания?

Теперь уничтожение сотен тысяч (а по другим данным миллионов) индейцев в США предпочитают называть «плохим обращением, которым подвергались коренные народы со стороны граждан Соединённых Штатов». Даже спецзакон приняли. Бомбежку Хиросимы и Нагасаки американские историки считают оправданной. Ведь, уверяют они, таким образом удалось избежать полномасштабной кровопролитной войны, с куда большим числом жертв.

Что же касается итогов Второй мировой войны, то тут, по последней официальной версии Вашингтона, американцы не воевали бок о бок с «русскими», а спасали Европу от сталинизма, который ничем не лучше фашизма. Эта интерпретация сильно приглянулась всем русофобам Европы и пошло, и поехало. Под эту версию теперь уничтожаются памятники советским солдатам в Восточной Европе. Ставятся новые — «героям», сражавшимся против «советов». А в действительности тем, кто чаще всего вступал в ряды гитлеровской армии.

Нюрнберг нервно курит в сторонке. Но кто сейчас в Европе вспоминает Нюрнбергский процесс, на котором судили фашистских преступников? Неужели никто больше не помнит? В России помнят и постараются не дать забыть другим. Об этом и говорил в четверг Нарышкин.

Акции памяти Бессмертный полк в Нью-Йорке Nancy Siesel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы, конечно, не хотим принизить значение и вклад наших западных союзников в разгром нацизма, но и о таких деяниях нужно помнить — об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах ведения войны, — отметил глава СВР.

Он также напомнил, что в нынешнем году исполнится 75 лет со времени операции по освобождению Красной Армией восточноевропейских государств, оккупированных гитлеровской Германией.

В российских архивах хранятся уникальные источники, свидетельствующие об этой освободительной операции Красной Армии в Восточной Европе. На прочной основе этих источников Российским историческим обществом будут созданы 20 историко-документальных выставок для жителей освобожденных тогда стран, — подчеркнул Нарышкин.

Помимо этого, глава СВР сообщил собравшимся, что в этом учебном году всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» будет посвящен освободительной миссии Красной Армии во Второй мировой войне.

В этом году основной темой здания для финалистов станет история Великой Отечественной войны, прежде всего освободительная миссия Красной Армии в Восточной Европе, — подытожил Нарышкин.

Только вот хватит ли у России сил, средств и главное квалифицированных кадров, чтобы на равных «воевать» на историческом фронте, к примеру, с Голливудом? Тут в пору «Мосфильму» нервно закурить в сторонке.