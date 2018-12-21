Москва ждёт изменения позиции Израиля и Турции по Крыму

https://news.ru/storage/news/a39c4e747dc9db7e6c88e9e156402571/a33ab0ea-1cb9-4f6a-92d1-4e9871edb49e_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти РФ надеются на то, что Анкара и Тель-Авив пересмотрят свою позицию по Крыму и признают полуостров российской территорией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, пока ни турецкая, ни израильская стороны не готовы признать, что воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с положениями международного права. Однако в Кремле рассчитывают на то, что в конечном итоге эти страны согласятся с итогами референдума, прошедшего в Крыму в 2014 году, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал о том, что Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию о милитаризации Крыма, Азовского и Чёрного морей. В Москве отметили, что радость Киева по этому поводу безосновательна, поскольку документ поддержали только 66 стран. При этом 19 делегаций высказались против, 72 — воздержались, а ещё 34 страны вовсе отказались участвовать в голосовании. По словам заместителя постпреда РФ в ООН Дмитрия Полянского, эти цифры свидетельствуют о том, что в действительности резолюцию одобряют не более трети членов Генассамблеи.