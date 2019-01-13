Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН

https://news.ru/storage/news/42d13ea577456f152c1d484db79075ce/a0616bbb-6eec-4695-9db0-7289cec097de_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Киев в желании привлечь к себе внимание мировой общественности с помощью заявления об отмене права вето в Совете безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

«Цель Киева - вновь произвести сотрясание воздуха, вновь привлечь к себе внимание и подыграть риторическим атакам на Россию», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что отмена права вето обрушила бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН и парализовала бы её работу.

Затея Украины с поэтапной отменой права вето в СБ ООН не пройдет. Это обрушило бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН и парализовало бы ее. Цель Киева - вновь произвести сотрясание воздуха, вновь привлечь к себе внимание и подыграть риторическим атакам на Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 12, 2019

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН, что «особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности».