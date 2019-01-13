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Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН

Российский сенатор Алексей Пушков Anton Belitsky/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков

политика [ версия для печати ]

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Киев в желании привлечь к себе внимание мировой общественности с помощью заявления об отмене права вето в Совете безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

«Цель Киева - вновь произвести сотрясание воздуха, вновь привлечь к себе внимание и подыграть риторическим атакам на Россию», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что отмена права вето обрушила бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН и парализовала бы её работу.

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН, что «особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности».


#украина #оон #пушков
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