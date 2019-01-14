Москва ответила Минску на идею отказаться от российского ТВ

https://news.ru/storage/news/a9c8fda1d81ae278f3e4bcf02d663b08/1a59985d-5dc2-4412-beb1-8f52eb353f1b_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Призыв оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) ограничить трансляцию российских телеканалов возмутил зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаила Саралиева. Он призвал не допускать никаких сценариев, чтобы разделить братские народы.

«У нас с Белоруссией отличные отношения. Эти отношения надо улучшать всеми возможными и невозможными силами», — сказал депутат РИА Новости.

Он также подчеркнул, что отношения России и Белоруссии должны развиваться и улучшаться.

Белорусские оппозиционеры призвали власти страны заменить российские телеканалы программами собственного производства. Они обвинили российское ТВ в «информационной войне» и «разжигании межнациональной вражды».

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости. Он призвал народ быть готовым дать достойный ответ.