Москва ответит на запрет въезда россиянам в Эстонию

https://news.ru/storage/news/2476bdf1948047567df276081be83191/d8f011b3-0852-4df1-a5ec-1cebf0f148cd_850.jpg Sputnik/РИА Новости

Россия не оставит без ответа недружественные шаги Эстонии, власти которой намерены запретить въезд в страну и Шенгенскую зону четырём россиянам. По данным эстонских политиков, граждане РФ, которые могут попасть под санкции, причастны к инциденту в Керченском проливе.

В посольстве РФ в Эстонии заявили, что Москва не является сторонником расширения ограничительных мер, в том числе запретов на въезд, но при необходимости готова ответить зеркально.

В списке нежелательных граждан оказались первый заместитель руководителя ФСБ генерал Владимир Кулишов, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и председатель комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что представители двух стран ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов.