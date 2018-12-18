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Москва ответит на запрет въезда россиянам в Эстонию

Sputnik/РИА Новости

политика [ версия для печати ]

Россия не оставит без ответа недружественные шаги Эстонии, власти которой намерены запретить въезд в страну и Шенгенскую зону четырём россиянам. По данным эстонских политиков, граждане РФ, которые могут попасть под санкции, причастны к инциденту в Керченском проливе.

В посольстве РФ в Эстонии заявили, что Москва не является сторонником расширения ограничительных мер, в том числе запретов на въезд, но при необходимости готова ответить зеркально.

В списке нежелательных граждан оказались первый заместитель руководителя ФСБ генерал Владимир Кулишов, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и председатель комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что представители двух стран ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов.


#москва #россия #запрет #эстония
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