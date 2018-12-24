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МИД РФ одобрил участие в выборах сына Каддафи

Михаил Богданов Алексей Филиппов/РИА Новости

Михаил Богданов

политика [ версия для печати ]

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва считает нужным допустить сына бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама к выборам в стране.

«Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Каддафи-младший связывался с президентом Владимиром Путиным и правительством России, чтобы попросить поддержать его политические амбиции на предстоящих выборах главы Ливии. При этом командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Он тоже надеется на российскую помощь.


#ливия #каддафи
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