МИД РФ одобрил участие в выборах сына Каддафи

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва считает нужным допустить сына бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама к выборам в стране.
«Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Каддафи-младший связывался с президентом Владимиром Путиным и правительством России, чтобы попросить поддержать его политические амбиции на предстоящих выборах главы Ливии. При этом командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Он тоже надеется на российскую помощь.