МИД РФ одобрил участие в выборах сына Каддафи

https://news.ru/storage/news/7a2824c7fc1b559337cb94c290d459ac/9ab48c74-9b80-4b59-a2e1-c3c229c29e31_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Михаил Богданов

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва считает нужным допустить сына бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама к выборам в стране.

«Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Каддафи-младший связывался с президентом Владимиром Путиным и правительством России, чтобы попросить поддержать его политические амбиции на предстоящих выборах главы Ливии. При этом командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Он тоже надеется на российскую помощь.