https://static.news.ru/photo/2beb1d2c-b74d-11e9-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Из-за ряда публикаций о несогласованном митинге 3 августа, которые разместили дипломатические ведомства и некоторые СМИ США и Германии, Министерство иностранных дел России направит обращения к Вашингтону и Берлину.

В МИД РФ считают, что таким образом эти страны вмешались во внутренние дела Москвы. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала « Россия 1 ».

Мы все материалы, безусловно, доведём официальным путём до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, — сказала она.

Американское посольство опубликовало «маршрут хождений», запланированный на 3 августа, а немецкая газета Deutsche Welle и вовсе призвала выходить на акцию на русском языке, пояснила дипломат.

Как ранее писал News.ru, в несогласованной акции за честные выборы в центре Москвы 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из участников митинга, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа.