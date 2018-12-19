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РФ отказывается уподобляться Киеву в отношении журналистов

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Россия не намерена следовать примеру Украины в отношении представителей СМИ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заверила украинских журналистов в том, что они могут не опасаться преследования со стороны российских властей.

«Негоже уподобляться тем, кого мы критикуем. Мы действуем строго по закону. У нас есть правила аккредитации, которые едины для всех», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Что касается российских сотрудников медиа, в отношении которых на Украине выдвигаются ложные обвинения и предпринимаются агрессивные действия, то Москва старается решать возникающие проблемы на двусторонней основе, а также прибегает к помощи международных организаций, отметила дипломат.

Ранее News.ru писал о том, что МИД России намерен пожаловаться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на сотрудницу ВВС. На основе опубликованной переписки журналиста ведомство сделало вывод, что компания планировала обвинить РФ в провоцировании протестных движений во Франции.


#россия #журналисты #мидроссии
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