РФ отказывается уподобляться Киеву в отношении журналистов

https://news.ru/storage/news/945a50a5a540ca9579bdd277632d8666/f4c6bc47-0eb9-4b53-883a-986832d86843_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Россия не намерена следовать примеру Украины в отношении представителей СМИ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заверила украинских журналистов в том, что они могут не опасаться преследования со стороны российских властей.

«Негоже уподобляться тем, кого мы критикуем. Мы действуем строго по закону. У нас есть правила аккредитации, которые едины для всех», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Что касается российских сотрудников медиа, в отношении которых на Украине выдвигаются ложные обвинения и предпринимаются агрессивные действия, то Москва старается решать возникающие проблемы на двусторонней основе, а также прибегает к помощи международных организаций, отметила дипломат.

Ранее News.ru писал о том, что МИД России намерен пожаловаться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на сотрудницу ВВС. На основе опубликованной переписки журналиста ведомство сделало вывод, что компания планировала обвинить РФ в провоцировании протестных движений во Франции.