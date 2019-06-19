https://static.news.ru/photo/c38a716e-9277-11e9-ab62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть подтверждены в полном объёме. Данное положение содержится в проекте заявки, адресованной председателю Ассамблеи Мори Паскье.

Документ будет в ближайшее время рассмотрен депутатами Госдумы. В нём отмечается, что устав Совета Европы и решение министерской комиссии (КМСЕ) закрепляют равные права всех государств - членов ПАСЕ. В заявке также подчёркивается, что какие-либо ограничения в полномочиях для российской делегации неприемлемы, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что профильный комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии. По словам сенатора Олега Морозова, российская делегация может вернуться в Ассамблею только при условии, что против неё не будут применены дискриминационные меры.