https://static.news.ru/photo/fc4fefc8-abcd-11e9-91d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства надо согласовать к декабрю 2019 года, заявил глава МЭР Максим Орешкин. Он рассказал об элементах, которые требуют серьезной интеграции.

Речь идёт о работе налоговых, таможенных служб и сельхознадзоров, пояснил министр. Он уточнил, что активная работа в этом направлении будет проводится в августе-сентябре, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств. Об этом рассказал глава Министерства экономики республики Дмитрий Крутой.