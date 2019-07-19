Пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства надо согласовать к декабрю 2019 года, заявил глава МЭР Максим Орешкин. Он рассказал об элементах, которые требуют серьезной интеграции.
Речь идёт о работе налоговых, таможенных служб и сельхознадзоров, пояснил министр. Он уточнил, что активная работа в этом направлении будет проводится в августе-сентябре, передаёт
Ранее News.ru писал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств. Об этом рассказал глава Министерства экономики республики Дмитрий Крутой.