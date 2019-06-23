https://static.news.ru/photo/aa81c7ac-9584-11e9-b681-fa163e074e61_1024.jpg Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии Нино Ломджария обеспечить права и свободы россиян, находящихся в этой стране.

Москалькова подвернула, что делегация из России прибыла в Тбилиси по приглашению грузинской стороны и на сессии ассамблеи православия планировалось обсуждение взаимодействия единоверных народов, а вместо мирного диалога безопасность россиян оказалась под угрозой и они вынуждены спешно покидать страну, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, натянутые отношения между соседними странами существуют давно, однако, несмотря на это, в закавказскую республику приехали на отдых 1,5 млн россиян.