https://static.news.ru/photo/31e5ce8a-a176-11e9-bf5d-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова намерена попросить сохранить «гуманитарный коридор» с Грузией и социальные денежные переводы.

Дифференцированно можно было бы подходить, если переводы связаны с пенсиями, оказанием помощи многодетным семьям, возможно, для этих людей надо было бы сделать исключение, — заявила Москалькова.

По её словам, в случае необходимости она обратится за помощью к своему коллеге в Грузии для обсуждения решения данного вопроса.

Протесты в центре грузинской столицы не прекращаются уже 18-й день. 20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы столицы — проспекта Руставели — полицейские в тот день разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.