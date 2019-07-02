https://static.news.ru/photo/a0480ec2-9cb9-11e9-8c13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Владимира Жириновского на постановление суда по иску к журналисту китайской Financial Times Чарльзу Кловеру. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил оставить решение Останкинского районного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала представитель суда.

Политик обратился в суд с требованием взыскать с журналиста 1 млн рублей. Жириновскому не понравилась фраза «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ» в книге Кловера «Чёрный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи».

Ранее News.ru писал о том, что суд отклонил иск Жириновского к главе китайской Financial Times.