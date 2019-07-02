Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Владимира Жириновского на постановление суда по иску к журналисту китайской Financial Times Чарльзу Кловеру. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Суд постановил оставить решение Останкинского районного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала представитель суда.
Политик обратился в суд с требованием взыскать с журналиста 1 млн рублей. Жириновскому не понравилась фраза «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ» в книге Кловера «Чёрный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи».
Ранее News.ru писал о том, что суд отклонил иск Жириновского к главе китайской Financial Times.