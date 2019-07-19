https://static.news.ru/photo/81fbaf50-ab0a-11e9-95d1-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Политическим шантажом назвали в Мосгоризбиркоме призыв оппозиционера Алексея Навального провести митинг возле здания столичной мэрии. Об этом заявил член комиссии Дмитрий Реут.

Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун. В России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу, — цитирует Реута « Интерфакс ».

По его мнению, давить на комиссию «бесполезно», а призыв Навального — это «попытка политического шантажа».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления на митинге на проспекте Сахарова потребовал от властей Москвы допустить до выборов всех независимых кандидатов в Мосгордуму. В противном случае политик обещал устроить в следующую субботу, 27 июля, митинг у стен столичной мэрии.

Как писал News.ru, по данным МВД, в акции участвовало около 12 тысяч человек, однако по информации «Белого счётчика», на митинге было 22,5 тысячи .

По данным правозащитников, после акции силовики задержали нескольких человек, хотя Росгвардия утверждает, что этого не было.