Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Политическим шантажом назвали в Мосгоризбиркоме призыв оппозиционера Алексея Навального провести митинг возле здания столичной мэрии. Об этом заявил член комиссии Дмитрий Реут.

Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун. В России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу, — цитирует Реута «Интерфакс».

По его мнению, давить на комиссию «бесполезно», а призыв Навального — это «попытка политического шантажа».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления на митинге на проспекте Сахарова потребовал от властей Москвы допустить до выборов всех независимых кандидатов в Мосгордуму. В противном случае политик обещал устроить в следующую субботу, 27 июля, митинг у стен столичной мэрии.

Как писал News.ru, по данным МВД, в акции участвовало около 12 тысяч человек, однако по информации «Белого счётчика», на митинге было 22,5 тысячи.

По данным правозащитников, после акции силовики задержали нескольких человек, хотя Росгвардия утверждает, что этого не было.

News.ru в соцсетях