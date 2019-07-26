https://static.news.ru/photo/cb9b08b2-af7a-11e9-84f0-fa163e074e61_1024.jpg Российские моряки задержанного на Украине судна в московском аэропорту Домодедово Фото: Sputnik/РИА Новости

На территорию Краснодарского края прибыли моряки с задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit. Об этом сообщила Международная федерация транспортных рабочих (ITF).

Они сегодня прибыли в Краснодар, — сказал ТАСС представитель ITF.

Российское судно Neyma было задержано СБУ за блокировку украинских кораблей в Керченском проливе. Танкер зашёл в порт Измаил под именем Nike Spirit. Украинские пограничники заметили, что его номер совпадает с номером Neyma. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию.

При этом в Киеве захват российского танкера назвали делом рук бывшего президента Украины Петра Порошенко, ранее писал News.ru. Такое заявление сделал депутат Рады Вадим Новинский.