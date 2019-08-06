https://static.news.ru/photo/4aa02108-b852-11e9-802c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Депутат обратился к председателю Государственной думы и попросил его созвать внеочередное заседание Совета Думы, чтобы рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займётся изучением всех существующих материалов.

Нужно создать группу о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в РФ, иными словами, вмешательство в наши внутренние дела, — заявил политик.

Ранее сенат США опубликовал документ, в котором обвиняет Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах. Комитет сената провёл собственное расследование российского вмешательства в американское голосование. При этом он признаёт, что РФ в итоге не повлияла на итоги 2016-го года, писал News.ru.