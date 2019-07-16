Фото: Пресс-служба Россельхознадзора/ТАСС

Санкционные продукты нельзя допускать в свободную продажу, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако, по его мнению, уничтожать их также не стоит.

Политик предложил направить эти продукты в социальные учреждения или просто нуждающимся. Миронов отметил, что многие граждане России не могут позволить себе «головки сыра абсолютно хорошего качества», которые давят бульдозерами, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн продуктов и сырья, импорт которых в Россию запрещён, говорится в сообщении на сайте ведомства. Чаще всего на территорию России пытались ввезти мясную, молочную, плодоовощную продукцию, рыбу.

News.ru в соцсетях