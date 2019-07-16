https://static.news.ru/photo/db12a620-a7ae-11e9-9183-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Россельхознадзора/ТАСС

Санкционные продукты нельзя допускать в свободную продажу, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако, по его мнению, уничтожать их также не стоит.

Политик предложил направить эти продукты в социальные учреждения или просто нуждающимся. Миронов отметил, что многие граждане России не могут позволить себе «головки сыра абсолютно хорошего качества», которые давят бульдозерами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн продуктов и сырья, импорт которых в Россию запрещён, говорится в сообщении на сайте ведомства. Чаще всего на территорию России пытались ввезти мясную, молочную, плодоовощную продукцию, рыбу.