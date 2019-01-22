Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Вопросу заключения мирного договора президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ отдали час. В течение этого времени они обсуждали возможность подписания соглашения в формате «один на один».

«Премьер-министр Абэ и президент Путин провели беседу в формате тет-а-тет», — сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга после переговоров Путина и Абэ.

По его словам, японская сторона предполагала, что разговор получится «очень коротким, но он продлился гораздо дольше».

Путин по итогам переговоров с Абэ 22 января заявил, что РФ заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, писал News.ru.