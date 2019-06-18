https://static.news.ru/photo/6057d3aa-91ac-11e9-9c48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Верховный суд России вынес решения о ликвидации семи политических партий по искам Минюста. Основанием для этого послужило нарушение партиями законодательства о выборах.

Решения ВС касаются «Альянса зелёных», «Союза горожан», Народной партии России, Партии пенсионеров России, Социал-демократической партии России, Народной партии «За женщин России» и партии «Города России».

Согласно данным Минюста, все они нарушили требование закона об обязательном участии в избирательных кампаниях.

Некоторое время назад в министерстве сообщили о планах провести проверку активности половины зарегистрированных в России политических партий. Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, предположила, что около трети партий могут быть ликвидированы по причине несоответствия требованиям законодательства, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Евгений Марченко работает над проектом закона, который предусматривает возможность ликвидации политической партии за получение финансирования из-за рубежа. По словам парламентария, такие партии представляют угрозу внутриполитической безопасности страны.