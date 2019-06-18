Верховный суд России вынес решения о ликвидации семи политических партий по искам Минюста. Основанием для этого послужило нарушение партиями законодательства о выборах.
Решения ВС касаются «Альянса зелёных», «Союза горожан», Народной партии России, Партии пенсионеров России, Социал-демократической партии России, Народной партии «За женщин России» и партии «Города России».
Согласно данным Минюста, все они нарушили требование закона об обязательном участии в избирательных кампаниях.
Некоторое время назад в министерстве сообщили о планах провести проверку активности половины зарегистрированных в России политических партий. Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, предположила, что около трети партий могут быть ликвидированы по причине несоответствия требованиям законодательства, сообщает
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Евгений Марченко работает над проектом закона, который предусматривает возможность ликвидации политической партии за получение финансирования из-за рубежа. По словам парламентария, такие партии представляют угрозу внутриполитической безопасности страны.