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Минску нужно обсудить с Россией энергетические вопросы

Нефтепровод "Дружба"/vk.com

политика [ версия для печати ]

Белоруссия хочет обсудить с российской стороной вопросы по энергетике и налоговому маневру.

Такое предложение было озвучено белорусским парламентом. Первая встреча рабочей группы по интеграции, в рамках которой должно пройти обсуждение, может состояться в ближайшем месяце.

«Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы», — заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее News.ru писал о том, что Белоруссия на 7,6% повысит цены на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Тарифы будут увеличены с 1 февраля 2019 года.


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