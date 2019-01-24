Минску нужно обсудить с Россией энергетические вопросы

https://news.ru/storage/news/1202e78a65f6943c5c485c94ec3d6561/7ea6deca-1d30-4a82-9b23-252694412f5e_850.jpg Нефтепровод "Дружба"/vk.com

Белоруссия хочет обсудить с российской стороной вопросы по энергетике и налоговому маневру.

Такое предложение было озвучено белорусским парламентом. Первая встреча рабочей группы по интеграции, в рамках которой должно пройти обсуждение, может состояться в ближайшем месяце.

«Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы», — заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее News.ru писал о том, что Белоруссия на 7,6% повысит цены на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Тарифы будут увеличены с 1 февраля 2019 года.