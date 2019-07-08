Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить встречу по урегулированию ситуации в Донбассе при участии представителей России, Украины, Великобритании, США, ФРГ и Франции.
Руководство Белоруссии всегда говорило о том, что мы готовы сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать, — цитирует Макея белорусское агентство Sputnik.
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске. Киевские власти намерены обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.