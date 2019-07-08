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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности исполнять свои обязанности и дальше в случае поступления соответствующего предложения от коллег.

Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают необходимым предложить мне продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации, естественно, проголосуют за это, то, безусловно, я продолжу эту работу, –...