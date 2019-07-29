https://static.news.ru/photo/367a92ee-b1f4-11e9-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вернутся в состав Вооружённых сил РФ. Возродить расформированные при Горбачёве соединения решило Минобороны. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту, — рассказал он в интервью газете « Красная звезда ».

Что касается понтонно-мостовых соединений, то их большая часть была расформирована в 1989 году при Михаиле Горбачёве. Ремонтно-восстановительные батальоны исчезли в 2008 году по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Как заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, решения расформировать эти полки диктовались «конкретной политической обстановкой». В интервью РИА Новости он не исключил, что в ближайшие годы в состав ВС РФ могут вернуть и другие части и подразделения, ранее входившие в «армейские комплекты».

Прежде всего я имею в виду десантно-штурмовые батальоны и отдельные вертолётные полки, — уточнил Мураховский.

News.ru писал, что рядовые и сержанты, проходящие службу в Российской армии по контракту, с 1 сентября 2019 года станут получать повышенное денежное довольствие. Меры по усилению соцзащиты контрактников одобрил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, с 1 октября 2019 года должен быть законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наём контрактниками жилья.