Минобороны готово противодействовать угрозам НАТО

https://news.ru/storage/news/1f4548f6fc1c1da58a60bf18896ba9de/0bc92a4e-f33c-4ca2-8cdd-c2b6fa995e57_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу (в центре)

Минобороны России внимательно следит за военными мероприятиями НАТО, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. На годовой коллегии министр сообщил, что результаты мероприятий военной деятельности иностранных государств проанализированы и учтены в боевой учёбе.

Чиновник уточнил, что современная Российская армия готова противодействовать существующим в перспективе угрозам без увеличения численности и военного бюджета, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, Шойгу сказал, что РФ готова к обсуждению разногласий с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министр обороны особенно отметил то, что российская сторона заинтересована в открытом диалоге по актуальным проблемам.