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Минобороны готово противодействовать угрозам НАТО

Сергей Шойгу (в центре) Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу (в центре)

политика [ версия для печати ]

Минобороны России внимательно следит за военными мероприятиями НАТО, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. На годовой коллегии министр сообщил, что результаты мероприятий военной деятельности иностранных государств проанализированы и учтены в боевой учёбе.

Чиновник уточнил, что современная Российская армия готова противодействовать существующим в перспективе угрозам без увеличения численности и военного бюджета, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, Шойгу сказал, что РФ готова к обсуждению разногласий с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министр обороны особенно отметил то, что российская сторона заинтересована в открытом диалоге по актуальным проблемам.


#минобороны #НАТО #угрозы
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