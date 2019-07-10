Конечно, ехать в город наших автомобилестроителей на их же изделии, на первый взгляд, напоминает вояж в Тулу с собственным самоваром. Но мы-то прекрасно помним, какой ажиотаж вызвал крутой маршрут президента по Сибири и Дальнему Востоку на LADA Kalina Sport, когда Владимир Путин проехал 350 км от Хабаровска до Читы, проверяя состояние федеральной трассы.

Если верить словам главы минэкономразвития Максима Орешкина, он также хотел бы «своим колесами» проехать по маршруту Москва — Владимир —Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, чтобы лично понять, стоит ли строить платную трассу до Казани или всё-таки целесообразно реконструировать федеральное шоссе М7. Иными словами, министр решил оказаться ближе к жизни, выйти из своего кабинета в Москва-Сити к людям с их повседневными транспортными заботами. А главное, видимо, на время отойти от возникшего громкого спора с руководством Центробанка по поводу уровня закредитованности российского населения.

Надо сказать, что такая поездка может стать весьма удачным пиар-ходом молодого министра, если, конечно, его кортеж не создаст трудностей всё для тех же простых автомобилистов, ради пользы которых он и собирается сесть за руль.

Игорь Комаров и Владимир Путин Шарифулин Валерий/ТАСС

Между тем молодой руководитель Министерства экономического развития, несущего, собственно, главную ответственность за экономический рост в стране, пока скорее терял в имидже. Против него играло и помпезное празднование Нового года в его ведомстве, которое контрастировало с показной скромностью его коллег и рекомендацией самого президента скидываться на праздники из своего кармана. Много пересудов спровоцировала и фигура нового шефа Росреестра, которого злые языки прозвали «личным массажистом министра».

Словом, Максиму Орешкину явно нужно освежить свой имидж. Особенно на фоне ожесточившихся споров персон, причастных к формированию российской экономической повестки. А ведь ещё не так давно западные источники называли молодого министра в числе возможных преемников премьера и подчёркивали особо тёплое отношение к нему со стороны президента.

Конечно, любые намёки на такое повышение таят немалые риски вызывать на себя волну информационной атаки. Но, в целом, понятно, что Орешкин для нашего правительства — фигура весьма перспективная. И ему важно, что называется, сохранять лицо. А потому его вояж из Москвы в Тольятти ещё и важнейший экзамен для его команды, которая должна обеспечить и соответствующее освещение в СМИ. Ведь недаром нам дают понять, что уже осенью в правительстве возможны важные изменения.