Неожиданно, можно сказать, на голом месте вызрел новый скандал, который напрямую затрагивает наш истеблишмент. В Telegram-каналах появилась затейливо вброшенная кем-то информация о роскошных условиях командировок наших современных и прогрессивных министров. В первую очередь речь шла о президентских номерах за баснословные суммы, в которых в дальних странах предпочитает-де проживать министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Информация оказалась подхваченной прессой. Причём не только либерально-оппозиционной. И достоянием любопытствующей общественности стали трогательные описания двухэтажных номеров с каминами и вычурной сантехникой. Конечно, министр, прибывающий на важные переговоры, не должен ютиться в скромных кельях без кондиционера. Но, как уверял ещё герой Грибоедова, всему же есть границы!

Возникшая коллизия, надо сказать, была оперативно взята на высокий карандаш, поскольку официальное заявление министерства о том, что расходы на командировки министру возмещаются по факту (сколько потратил — столько и получи), возникшие страсти не могло успокоить. Тут же начались разговоры о том, сколько пенсий в день уходит на содержание такого президентского люкса. А спикеры из бывших министров и прочих начальников ельцинской поры бросились наперебой уверять, что, мол, в их времена жили заграницей достойно, но без перехлёста. Многие поспешили внести свои «двадцать копеек» в развернувшуюся дискуссию, выступая в основном от лица дорогих россиян, бюджетные деньги которых тратятся столь неразумно.

Денис Мантуров MIT Russia/Global Look Press

Ясно, что теперь будет проведено компетентное расследование по следам такого вброса, поскольку заодно надо уточнить, а на чьи деньги, дескать, чиновники шиковали. Идёт ли речь о средствах из бюджета, спонсировали их партнёры министерств или, может, тратилась принимающая сторона. Собственно, с этого и надо было начинать. И будем надеяться, разберутся. Но есть одно существенное «но»...

А откуда подул ветер, кто изначально запустил такой громкий компромат? Первые ссылки были на международную контору «Трансперенси Интернэшнл». Организация известная, но вряд ли обладающая возможностями современных спецслужб. И вряд ли с её представителями откровенничали бы хозяева отелей, которые без специального судебного постановления слова никому не скажут. Такой бизнес требует тишины — принимать высоких персон престижно, но и ответственность большая.

Прежде всего вопрос — откуда и с чьей подачи информация была в буквальном смысле «отмыта» через «Трансперенси Интернэшнл» и, как мы видим, вызвала немалый резонанс? Тут уж высветилось огромное поле для разного рода конспирологических гипотез и идея-фикс — это целенаправленный удар по правительству, которое остаётся по факту оплотом либералов при власти. Если, мол, дело журналиста Ивана Голунова ударило по должностям и престижу силовиков, то теперь якобы пришло время реванша, и под удар грамотно и неторопливо подвели ведущих министров правительства Дмитрия Медведева. А раз так, то ясно, откуда ноги растут и где уши торчат.

Вот такой оборот принимают излишние траты на гостиницы. Посмотрим на дальнейшую динамику развернувшегося процесса, но не исключено, что и этот поворот приведёт к отставкам.