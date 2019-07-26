https://static.news.ru/photo/cde60c52-af8e-11e9-b5e5-fa163e074e61_1024.jpg Президент Молдавии Игорь Додон и Павел Войку Фото: presedinte.md

Глава Минобороны Молдавии Павел Войку поблагодарил Россию за помощь «в деблокации политического кризиса» и отметил важность партнёрских отношений. Такое заявление он сделал во время переговоров с министром обороны РФ Сереем Шойгу.

Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то, — приводит «Интерфакс» слова Войку.

Он также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее руководство Кишинёва «и тем самым ещё раз доказала, что является надёжным союзником для республики».

Политический кризис в Молдавии начался в конце февраля. На парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия, отличающаяся русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял проевропейский блок ACUM.

Им не удалось договориться о формировании коалиции, и 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента. На следующий день представители блока ACUM пришли в парламент и избрали его главой лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а премьер-министром — Майю Санду (глава ACUM).

КС этот парламент распустил, временно отстранил президента Додона и назначил исполняющим его обязанности Павла Филипа. По мнению молдавского депутата Богдана Цырдя, из-за этого и создалась ситуация двоевластия. Россия назвала действия Демократической партии «откровенно преступными». Европейские государства заявили о поддержке правительства Санду.

После беседы с послом США в Республике Молдавия Дереком Хоганом 14 июня кабинет Филипа ушёл в отставку. На следующий день политики и бизнесмены, связанные с Демпартией, сбежали из страны. Из Кишинёва вылетели три частных лайнера: в Москву, Одессу и Лондон, писал News.ru.