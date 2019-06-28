https://static.news.ru/photo/9db62a40-9a6b-11e9-a4bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская Федерация не будет делать взносы в Совет Европы, пока не появится дорожная карта платежей. О погашении задолженности в срок до 30 июня не может быть и речи, заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Погашению задолженности по взносам будет предшествовать выверка суммы до копейки и составление графика платежей. Россия никому ничего не должна, пока решение не зафиксировано на бумаге, — приводит РИА Новости слова чиновника.

С 2017 года РФ частично прекратила совершать выплаты в бюджет Совета Европы. Заявив, что возобновит платежи лишь тогда, когда полномочия российской делегации в ПАСЕ будут полностью восстановлены. Парламентариев из РФ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ весной 2014 года из-за присоединения Крыма.

С 26 июня 2019 года РФ снова стала полноправным членом организации. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании. За это проголосовало 116 европейских депутатов, против — 62.

Ранее News.ru писал, что член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в ассамблею. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации. Он объяснил это тем, что «европейские страны созрели для понимания того, что без России никуда».