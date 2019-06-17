Российские энергокомпании сами способны обеспечить защиту своих информационных сетей, сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, никаких сообщений о кибератаках от них не поступало.
Таким образом в министерстве прокомментировали статью о том, что американские спецслужбы активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российские энергосистемы. В ведомстве подчеркнули, что защита энергокомпаний РФ находится на высоком уровне, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить в энергетическую систему России вредоносное программное обеспечение. Американский лидер призвал не доверять публикациям «находящейся в упадке» газеты.