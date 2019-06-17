https://static.news.ru/photo/7e478b1c-90e9-11e9-aa38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thomas Bakker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские энергокомпании сами способны обеспечить защиту своих информационных сетей, сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, никаких сообщений о кибератаках от них не поступало.

Таким образом в министерстве прокомментировали статью о том, что американские спецслужбы активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российские энергосистемы. В ведомстве подчеркнули, что защита энергокомпаний РФ находится на высоком уровне, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить в энергетическую систему России вредоносное программное обеспечение. Американский лидер призвал не доверять публикациям «находящейся в упадке» газеты.