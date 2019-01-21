Милонов призвал Захарову и Чубайса прекратить спор

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой прекратить спор.
«Спикер МИДа, вероятно, высказывает свою личную позицию, а не позицию правительства РФ. Я считаю, что полемика эта относительно искусственная, так как участники друг с другом хорошо знакомы и общаются», — передаёт его слова Nation News.
Он отметил, что не собирается кого-то критиковать и подвергать их слова сомнению.
Как ранее писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков призвал Анатолия Чубайса признать свой вклад в уровень бедности граждан России. По его словам, Чубайс напрасно пытается выдать за большой успех свои реформы.