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Милонов призвал Захарову и Чубайса прекратить спор

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru

Виталий Милонов

политика [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой прекратить спор.

«Спикер МИДа, вероятно, высказывает свою личную позицию, а не позицию правительства РФ. Я считаю, что полемика эта относительно искусственная, так как участники друг с другом хорошо знакомы и общаются», — передаёт его слова Nation News.

Он отметил, что не собирается кого-то критиковать и подвергать их слова сомнению.

Как ранее писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков призвал Анатолия Чубайса признать свой вклад в уровень бедности граждан России. По его словам, Чубайс напрасно пытается выдать за большой успех свои реформы.


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