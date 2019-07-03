https://static.news.ru/photo/97978168-9d9f-11e9-833c-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от своего коллеги — лидера ЛДПР Владимира Жириновского — не вмешиваться в выборы главы Санкт-Петербурга.

В Петербурге-Ленинграде не очень любят, когда посторонние касаются святых для нас вещей — войны, блокады, культурного и исторического наследия. Хотелось бы, чтобы в ЛДПР помнили об этом и не пытались учить целый город нормам хорошего тона «по-жириновски», — цитирует депутата издание « Закс.ру ».

Поводом для высказывания Милонова послужила критика Жириновского в адрес врио губернатора Александра Беглова из-за того, что кандидат на пост главы Северной столицы, член ЛДПР Олег Капитанов выбыл из предвыборной гонки и перешёл на работу в Смольный. Там он возглавил комитет по межнациональным отношениям.

Жириновский потребовал от Капитанова написать заявление об увольнении и продолжить участие в выборах. Тот в ответ приостановил своё членство в ЛДПР.

Ранее News.ru писал о предложении Жириновского переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить его с Ленинградской областью. По словам лидера ЛДПР, сокращение количества субъектов РФ облегчит управление ими, а также строительство дорог.